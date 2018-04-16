Набсовет ВТБ рекомендовал почти втрое увеличить дивиденды-2017 по обыкновенным акциям

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал почти втрое увеличить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом - до примерно 0,345 копейки на ценную бумагу, следует из материалов кредитной организации.

Всего на дивиденды по обыкновенным акциям банк планирует направить 44,759 миллиарда рублей.

Дивиденды по "префам" первого типа (принадлежат Минфину РФ) могут составить около 0,055 копейки на бумагу, или в общей сложности 11,804 миллиарда рублей, по "префам" второго типа (принадлежат АСВ) - около 0,551 копейки на бумагу, или 16,953 миллиарда рублей.

Таким образом, всего на дивиденды предполагается направить 73,516 миллиарда рублей. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120,1 миллиарда рублей, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Таким образом, дивиденды могут составить 61% от чистой прибыли группы ВТБ.