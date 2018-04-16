Дмитрий Олюнин из Росбанка станет первым зампредом ВТБ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ на заседании в понедельник принял решение избрать первым зампредом экс-главу Росбанка Дмитрия Олюнина, следует из материалов второго по активам российского банка.

"Одобрить кандидатуру Олюнина Дмитрия Юрьевича для избрания первым заместителем президента - председателя правления банка ВТБ", - говорится в сообщении.

Олюнин будет курировать финансы, учет, риски, операционную поддержку бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов группы ВТБ.

В начале апреля совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления. Олюнин, который ранее занимал эту должность, принял решение вернуться в группу ВТБ.