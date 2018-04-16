Бумаги швейцарской Sulzer не будут исключены из индекса MSCI

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Индексный провайдер MSCI будет продолжать расчеты по ценным бумагам швейцарской компании Sulzer после снижения в ней доли российской группы "Ренова", попавшей под санкции США, следует из сообщения MSCI.

"MSCI Inc объявляет, что будет поддерживать (расчет - ред.) по акциям Sulzer в MSCI Equity Indexes вплоть до дальнейшего уведомления. MSCI также немедленно возобновляет нормальное обеспечение (расчет - ред.) по изменению веса бумаги в индексе или фактора доступности бумаги для иностранных инвесторов", - говорится в сообщении индексного провайдера.

MSCI 11 апреля сообщал, что может исключить из расчета ценные бумаги Sulzer, если "Ренова" не сократит долю в компании ниже 50% до 16 апреля.

Группа "Ренова" Виктора Вексельберга попала под санкции США, введенные 6 апреля. На тот момент доля "Реновы" в Sulzer составляла 63,42%. Чтобы вывести швейцарскую компанию из-под санкций, "Ренова" на прошлой неделе снизила долю в Sulzer ниже контроля (до 48,83%).

После этого были разблокированы операции Sulzer в долларах, работа компании вернулась в нормальный режим, сообщил РИА Новости в субботу глава по внешним и внутренним связям концерна Райнер Вайхофен (Rainer Weihofen).

Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.