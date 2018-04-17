Минфин РФ согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от ЧС

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ согласовало с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По данным издания, согласно последней версии проекта, в минимальной конфигурации страховаться будет только полная утрата жилья, но регионы смогут расширять защиту. Помощь государства в виде предоставления жилого помещения не станет основанием для отказа в страховой выплате, само возмещение можно будет получить как деньгами, так и жильем. Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) будут перестрахованы 95% рисков по полной утрате жилья.

Первое чтение проекта прошло еще в 2015 году. По словам главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, в мае документ может быть рассмотрен во втором чтении. По проекту страхование основывается "на принципе добровольности участия граждан", но минимум обязательств страховщика устанавливается правительством. Ранее предполагалось, что федеральный минимум по риску утраты жилого помещения в результате ЧС составит 300 тысяч рублей, но получить его можно только при полном уничтожении жилья, отмечает газета.

Требования к условиям и порядку страхования и методику расчета страховых тарифов установит ЦБ. Полис федерального минимума может стоить 300 рублей в год. Законопроект предполагает создание единой базы данных о договорах страхования, страховых случаях и выплатах, оператором будет Всероссийский союз страховщиков.

При этом регионы смогут разрабатывать свои страховые программы, учитывающие дополнительные риски. Регион сам будет устанавливать долю своего участия в них. Потолок ущерба предлагается рассчитывать из площади, средней цены квадратного метра в субъекте, места, этажности, материала и года постройки жилья по методике, которую утвердит правительство. Оплата страховки будет включена в коммунальные платежи.

Отмечается, что если государство примет решение о помощи гражданину, это не станет основанием для отказа в страховой выплате, но если застрахованный получит от государства жилье, право требовать выплаты со страховщика перейдет к региону. При этом выкуп годных остатков не применяется. Тем же, кто откажется участвовать в страховании, государство поможет только арендным жильем: малоимущим - социальным, а прочим - коммерческим.