Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе‍

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Специалисты подразделения международной консалтинговой компании Deloitte - Deloitte Digital - внесли Россию в топ-5 стран — лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), пишет РБК.

Отмечается, что исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 провели в 38 государствах, охват составил 238 банков и десять финтех-компаний.

В первую пятерку стран, помимо России, вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция.

Как отмечают эксперты Deloitte, из числа российских банков были протестированы 12 кредитных организаций: это Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и др.

По результатам исследования Deloitte Россия заняла позицию выше, чем Великобритания, Франция и Австрия.