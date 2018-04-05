Греф: Набсовет Сбербанка рекомендовал дивиденды-2017 в размере 36,2% от прибыли по МСФО

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка SBER рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 12 рублей на акцию, или 36,2% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Он отметил, что всего дивидендные выплаты составят 271 миллиард рублей, что вдвое выше уровня прошлого года.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. Доля ЦБ в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов - 45,6%, юрлиц-резидентов - 1,5%, частных инвесторов - 2,9%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% - до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

В середине марта глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банк пока не определил сумму выплат за 2017 год, но "это будут очень серьезные дивиденды". По словам топ-менеджера, банк "в принципе договорился" с Минфином о поэтапном увеличении выплат, которое позволит параллельно вывести достаточность капитала банка на целевой уровень в 12,5%. В последние годы ЦБ полностью перечисляет получаемые от Сбербанка дивиденды в федеральный бюджет.

Ранее, в январе, Греф говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. В конце марта агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Сбербанк готов заплатить 35%, в то время как Минфин настаивает на 37,5%. Согласно представленной в декабре новой стратегии, Сбербанк планирует к 2020 году увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды - до 50% прибыли (при поддержании уровня базового капитала не ниже 12,5%).