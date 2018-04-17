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ЦБ по-прежнему считает, что годовая инфляция может достичь минимума к концу II кв


Компании / Финансы / Банки
  • #Игорь Дмитриев, ЦБ

МОСКВА, 17 апр —ПРАЙМ. Банк России по-прежнему рассчитывает, что минимум по годовой инфляции в РФ может быть достигнут к концу второго квартала, заявил глава департамента ДКП ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"Скорее, здесь прогноз остаётся, но сейчас нужно будет посмотреть, как произошедшая ситуация на валютном рынке — как она распространится", — сказал он журналистам в кулуарах международного банковского форума "Казначейство 2018".

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей.

 

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