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Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ на 20 млрд руб


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 18 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года также на 10 миллиардов рублей.

Ранее Минфин принял решение не проводить 11 апреля аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов.

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