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Минфин Украины надеется, что Киев может получить $2 млрд от МВФ в мае-июне


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы

КИЕВ, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне, сообщил во вторник телеканал "Украина", которому дал интервью украинский министр в ходе поездки в Вашингтон.

"Два миллиарда долларов - очередной транш от МВФ Украина может получить уже в мае-июне, в эксклюзивном интервью телеканала "Украина" об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, МВФ ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией", - сообщил ведущий телеканала.

Данилюк сейчас находится в Вашингтоне на ежегодных весенних сборах МВФ.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины говорил о первом полугодии.

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