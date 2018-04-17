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Число договоров ОСАГО, заключенных в электронном виде, в I квартале выросло в 4,5 раза


Компании / Финансы

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Число договоров ОСАГО, заключенных в электронном виде, в первом квартале 2018 года выросло в 4,5 раза, до 3,4 миллиона штук, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента ассоциации Игоря Юргенса.

Таким образом, доля электронных продаж договоров ОСАГО в январе-марте 2018 года превысила 40%, следует из пресс-релиза.

Отмечается, что в первом квартале 2017 года было заключено 745 тысяч договоров в электронном виде, а за аналогичный период 2016 года, когда продажи электронных полисов еще не были обязанностью для страховщиков, - 103 тысячи. При этом доля электронных договоров ОСАГО в общем количестве продаж полисов автогражданки в первом квартале 2017 года составила 8,87%, в первом квартале 2016 года - 1,25%, следует из сообщения.

В РСА также сообщили, что в первой тройке лидеров продаж электронного ОСАГО по итогам первого квартала 2018 года - "Альфастрахование", "РЕСО-Гарантия" и "Росгосстрах". В первую десятку регионов по числу электронных продаж вошли Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан, Самарская область и Краснодарский край.

В пресс-службе напомнили, что электронное ОСАГО с 1 января 2017 года стало обязательным для всех страховых компаний, которые ведут деятельность по этому виду страхования.

Ранее, во вторник, в Банке России сообщили о существенном спаде обращений, связанных с проблемами при заключении договоров ОСАГО, в январе-марте текущего года. Отмечалось, что ЦБ совместно со страховым сообществом провели работу по внедрению системы гарантированного заключения ОСАГО в виде электронного документа посредством сайта РСА с целью повышения его доступности.

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