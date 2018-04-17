Генпрокуратура РФ в 2017 г проверила более 100 сообщений ЦБ о махинациях банков

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ в 2017 году организовала проверки по более 100 сообщениям от Центробанка о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

"В феврале 2017 года подписано Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, что существенно повысило результативность проводимой надзорной работы. В частности, на регулярной основе налажен обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. В прошедшем году в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило свыше 100 подобных сообщений, по которым организованы проверки с привлечением прокуратур регионов и во взаимодействии с МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом", - говорится в докладе.

Согласно докладу, по результатам одной из проверок прокуратура Москвы направила следователям для решения вопроса об уголовном преследовании материалы в отношении банка "Развитие", "который перед отзывом лицензии предоставил кредиты гражданам с сомнительной платежеспособностью на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей". Установлен контроль за расследованием более 60 уголовных дел.

Согласно докладу, также положительно зарекомендовала себя деятельность созданной в Генеральной прокуратуре межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием представителей МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинга и Банка России.

Основные усилия группы были направлены на противодействие правонарушениям в банковской, финансово-кредитной сферах, на рынке ценных бумаг, а также анализ причин и условий, способствующих совершению незаконных финансовых операций, установление проблем правоприменительной практики и выработку механизмов по их разрешению.