Morgan Stanley в I квартале увеличил чистую прибыль на 38%

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley, приходящаяся на держателей акций банка, по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила рекордные 2,668 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,45 доллара против 1 доллара в первом квартале 2017 года. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила рекордные 11,077 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 14%.

"Мы достигли очень сильных результатов в этом квартале с рекордными показателями по выручке и чистой прибыли... Каждое из наших подразделений продемонстрировало хорошие успехи", - прокомментировал результаты гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.