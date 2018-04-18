МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 33 /1987/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 629-П/12н от 23.01.2018 "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации /муниципальных образований/, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50710 от 11.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4708-У от 29.01.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50688 от 10.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4735-У от 14.03.2018 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50653 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4737-У от 14.03.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У "О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50689 от 10.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4758-У от 30.03.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50657 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4760-У от 30.03.2018 "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и /или/ сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50658 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-926 от 11.04.2018 "Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ /г. Тольятти/";

- приказ № ОД-933 от 12.04.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774";

- приказ № ОД-934 от 12.04.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528";

- приказ № ОД-935 от 12.04.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 9 февраля 2018 года № ОД-321";

- приказ № ОД-936 от 13.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" ООО КБ "Конфидэнс Банк" /г. Кострома/";

- приказ № ОД-937 от 13.04.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" ООО КБ "Конфидэнс Банк" /г. Кострома/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-938 от 13.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР" НКО АО "ЛИДЕР" /г. Москва/";

- приказ № ОД-939 от 13.04.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР" НКО АО "ЛИДЕР" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-947 от 13.04.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-778";

- приказ № ОД-953 от 16.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-954 от 16.04.2018 "О прекращении исполнения государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/";

- приказ № ОД-955 от 16.04.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-956 от 16.04.2018 "О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал" ПАО "ОФК Банк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов иностранной валютой от 13.04.2018 № 10-МР.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.04.2018; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 1 квартале 2018 г; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2018 г; сообщение АСВ для вкладчиков АО "АК Банк".