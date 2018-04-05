ЦБ будет прорабатывать меры для поддержки компаний под санкциями

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты", - сказали в ЦБ.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил в среду, что ЦБ РФ готов не наказывать попавших под санкции США за отдельные нарушения валютного законодательства.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.