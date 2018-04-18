S&P присвоило позитивный прогноз по рейтингам "Росгосстраха"

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P вывело рейтинги "Росгосстраха" на уровне "В" из списка на пересмотр с развивающимся прогнозом, присвоив им позитивный прогноз, говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости страховой компании были подтверждены на уровне "B".

"Мы считаем, что кредитоспособность группы, в которую входит "Росгосстрах", постепенно улучшается после оказания поддержки в виде капитальных поступлений от ЦБ РФ в декабре 2017 года для ее родительской компании - банка "ФК Открытие", что распространяется и на "Росгосстрах"- говорится в сообщении агентства.

Как дочерняя компания, "Росгосстрах" пользуется привилегиями капитальной поддержки на сумму в примерно 106 миллиардов рублей (1,8 миллиарда долларов) по состоянию на 2017 год.

Позитивный прогноз отражает вероятность повышения рейтингов страховой компании агентством в течение года, "если мы убедимся в том, что кредитоспособность группы будет укрепляться и что системное значение группы, а вместе с ним и вероятность экстренной поддержки от правительства, может вырасти после слияния группы с Бинбанком", - добавляют в агентстве.

"Росгосстрах" входит в группу банка "ФК Открытие". ЦБ РФ в конце августа объявил о санации "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. В начале апреля Банк России сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку "ФК Открытие" в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка – в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение "ФК Открытие" с Бинбанком до 1 апреля 2019 года. Руководство "Росгосстраха" рассчитывает, что санация поможет преодолеть кризис в сегменте ОСАГО. "Росгосстрах" - одна из крупнейших в России страховых компаний, основана в 1921 году.