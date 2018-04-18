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S&P отозвало рейтинги девелоперских "дочек" "Реновы" из-за санкций Минфина США


Компании / Финансы

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентства Standard & Poor's (S&P) ухудшило прогноз по рейтингам девелоперских "дочек" "Реновы" RSG International и "РСГ-Финанс" до негативного и отозвало рейтинги из-за санкций Минфина США против их владельца Виктора Вексельберга, сообщило агентство.

Сами кредитные рейтинги RSG International до отзыва были подтверждены на уровне "B-/B". S&P не будет восстанавливать рейтинги, пока санкции Минфина США останутся в силе, добавляют в агентстве.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".

"Негативный прогноз по рейтингам обеих компаний отражает наше мнение, что санкции могут отрицательно сказаться на деятельности и финансовом профиле RSG International и РСГ-Финанс", - говорится в сообщении агентства. Агентство сообщило, что Виктору Вексельбергу принадлежит 67,5% акций RSG International и ее финансовой "дочки" "РСГ-Финанс".

При этом агентство добавило, что несмотря на попадание Вексельберга в санкционный список Минфина США, вероятность дефолта его девелоперских компаний в течение года относительно низкая. Долг RSG International выражен в рублях, и компания финансируется исключительно за счет внутреннего выпуска рублевых облигаций и двусторонних кредитов от местных банков.

 

"По состоянию на конец 2017 года, источники ликвидности компании более чем в 2 раза превысили использование этой ликвидности", - сообщили в агентстве.

 

"РСГ-Финанс" -это SPV-компания группы "Кортрос" (бывшая "Ренова-СтройГруп"). ГК "Кортрос" является девелоперским направлением группы компаний "Ренова". "РСГ - Финанс" было создано с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний "Кортрос".

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