Банк развития Китая: КНР продолжит сотрудничать с РФ, несмотря на санкции Запада

ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Китай по-прежнему нацелен на сотрудничество с Россией, несмотря на санкции Запада, заявил ведущий экономист Банка развития Китая Лю Янг, выступая в среду в Брукингском институте в Вашингтоне.

"Мы сфокусированы на сотрудничестве с Россией. У нас немало проектов в рамках Банка, особенно в области энергетики, газа и нефти. В данном сотрудничестве мы четко следуем международным правилам", - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли новые санкции повлиять на взаимодействие двух стран.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.