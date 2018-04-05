Банк России выявил первого систематического инсайдера на фондовом рынке‍

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России установил факт использования автором торговых стратегий для "Финама" Элвисом Марламовым инсайдерской информации в торговле ценными бумагами, сообщает регулятор.

"Банк России установил факты систематического использования клиентом АО "Финам" Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО "Финам" для совершения в период с 8 июня 2016 года по 22 февраля 2018 года сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО "Московская биржа" MOEX. В ходе проверки Банк России установил, что Э.Т. Марламов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО "Финам" в рамках сервиса "Автоследование", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, Марламов совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в "Финаме"), используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа). Эти поручения влияют на рыночную цену бумаг. Таким образом Марламов оценивал реакцию рынка в связи с поступлением заявок и получил "значительный доход" от совершения сделок.

Как сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, за проверенный Банком России период Марламов получил получил прибыль от совершения таких операций в размере 8,119 миллиона рублей.

Доход, полученный Марламовым от таких сделок, по УК РФ признается крупным, что создает предпосылки для уголовно-правовой квалификации действий трейдера, отмечает регулятор.

Банк России также видит в действиях Марламова недобросовестное поведение по отношению к подписчикам торговых стратегий, которые принимали решение о присоединении к сервису, рассчитывая на соблюдение при предоставлении услуг законодательных и этических норм.

"Согласно предписанию Банка России в целях пресечения противоправной деятельности проведение Э.Т. Марламовым операций с ценными бумагами на Бирже приостановлено. Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также применит иные меры воздействия в отношении Э.Т. Марламова", — подытожили в ЦБ.