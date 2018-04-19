Чистая прибыль American Express за I квартал выросла на 31%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль American Express, одного из крупнейших в мире эмитентов кредитных карт, по итогам первого квартала 2018 года подскочила в годовом выражении на 31%, достигнув 1,634 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 1,86 доллара против 1,35 доллара годом ранее. Выручка компании поднялась на 12%, составив 9,718 миллиарда долларов. По итогам квартала в обращении находится суммарно 114,2 миллиона карт по всему миру, или на 3% больше в годовом выражении, из них в США - 51,3 миллиона карт, на 6% больше, чем годом ранее.

"Наши результаты сегодня показывают хорошую отдачу сделанных нами инвестиций... Мы планируем продолжать эти инвестиции в этом году и поддерживать наши проекты по кампании глобального бренда, которую мы запустили ранее в этом месяце", - приводятся в пресс-релизе компании слова председателя совета директоров и гендиректора Стивена Сквери (Stephen J. Squeri).

Финансовая компания American Express была основана в 1850 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. По итогам 2018 года компания ожидает прибыль на акцию в верхних границах диапазона 6,9-7,3 доллара.