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Чистая прибыль Blackstone Group за I квартал сократилась на 16%


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам первого квартала 2018 года составила 842,304 миллиона долларов, что на 16% ниже показателя за аналогичный период 2017 года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за первые три месяца составила 0,53 доллара против 0,68 доллара годом ранее. Эксперты прогнозировали показатель на уровне в 0,51 доллара за акцию. Выручка группы за квартал составила 1,769 миллиарда долларов, что на 8% меньше показателя за январь-март 2017 года.

"На фоне снижения мировых рынков и значительно растущей волатильности, Blackstone продолжила защищать и наращивать капитал инвесторов в первом квартале", - отметил гендиректор инвесткомпании Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman).

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности - консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.

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