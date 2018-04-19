ЦБ намерен до конца апреля представить свои предложения по либерализации ОСАГО

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Банк России постарается до конца апреля текущего года представить для публичного обсуждения свои предложения по либерализации тарифов ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах конференции "Стратегия развития. Вектор движения" в четверг.

"Мы постараемся до конца апреля сделать нашу презентацию с подходами. Публично сделаем это", - сообщил Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ "дорожная карта" по либерализации ОСАГО.

Страховщики уже неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности недобросовестных автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.

В конце прошлого года президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс отметил, что в целом дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Страховщики рассчитывают, что движение в данном направлении начнется уже в этом году. По мнению некоторых участников рынка, в целом на переход к свободным тарифам может уйти три-четыре года.

Чистюхин также отметил, что кандидатов на санацию среди российских страховых компаний на сегодняшний день нет. В ходе конференции "Стратегия развития. Вектор движения" он сказал, что Совет Федерации в среду одобрил закон, позволяющий ЦБ проводить санацию страховых компаний по аналогии с санацией банков в целях предупреждения их банкротства и защиты интересов граждан благодаря возможности поддерживать непрерывность выплат по обязательствам.

"У нас на сегодняшний день нет ни одного кандидата на санацию", - заявил Чистюхин в кулуарах конференции.

Он также сказал о желании регулятора повысить доверие россиян к страховому рынку в целом и защитить потребителя в социально чувствительных областях. "Это, как минимум, ОСАГО, страхование ответственности застройщиков. Может, мы найдем какие-то иные области", - уточнил зампред ЦБ.

Чистюхин считает, что введение механизма государственной санации страховщиков по аналогии с банками добавит стабильности страховому рынку и повысит доверие как инвесторов, так и потребителей к страховым компаниям.