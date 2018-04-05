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АЕБ: Европейский бизнес в РФ может стать жертвой санкционной политики США


Компании / Финансы

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) обеспокоена возможными негативными последствиями введения новых санкций США в отношении России, жертвой которых могут стать европейские компании, говорится в сообщении ассоциации.

"Ассоциация европейского бизнеса... выражает крайнюю обеспокоенность возможными негативными последствиями введения новых санкций США в отношении ряда российских физических и юридических лиц. АЕБ проинформировала руководство Европейского Союза о своей озабоченности, вызванной санкционной политикой США, жертвами которой могут стать европейские компании, ведущие бизнес в России и с Россией", - отметили в АЕБ.

AEБ отметила, что приветствует действия ЕС, а также его отдельных государств-членов, направленные на минимизацию последствий принятых Соединенными Штатами мер, а также призывает все стороны прекратить дальнейшую эскалацию напряженности и существенно снизить негативное влияние политики на международную деловую среду.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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