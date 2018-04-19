Переход на МСФО 9 снизит капитал банка "Санкт-Петербург" на 2,6 млрд руб

МОСКВА, 19 апр ПРАЙМ. Капитал банка "Санкт-Петербург" снизится от перехода на стандарт отчетности МСФО 9 на 2,6 миллиарда рублей, сообщил зампред правления банка Константин Баландин.

"Меняется стандарт того, как оцениваются активы. Капитал снизится на 2,6 миллиарда (рублей – ред.). Примерный эффект у нас соответствуют тому, что ожидают другие игроки", - сказал Баландин, выступая на конференции "День инвестора 2018" банка "Санкт-Петербург".

Он добавил, что от перехода на стандарт отчетности МСФО 9 отношение резервов к кредитному портфелю на 1 января 2018 года вырастет примерно на 70 базисных пунктов - до 11,7% портфеля.

"За счет другого подхода к уровню резервирования примерно 2,5 миллиарда рублей мы ожидаем дополнительных резервов. Примерно на 800 миллионов рублей мы переоценим справедливую стоимость активов на балансе, примерно 600 миллионов рублей мы вернем в плюс по капиталу в виде отложенного налогового актива", - уточнил Баландин.