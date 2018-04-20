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Райффайзенбанк сообщил о техническом сбое


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В работе Райффайзенбанка произошёл технический сбой, некоторые клиенты испытывают проблемы при работе в системе онлайн-банкинга и при пользовании банкоматами, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

"Да, произошёл технический сбой," - ответил сотрудник колл-центра Райффайзенбанка на вопрос, испытывают ли клиенты проблемы при пользовании онлайн-банкингом.

Собеседник РИА Новости добавил, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при пользовании банкоматами. "С некоторых карт есть возможность снимать деньги, некоторые карты ещё не восстановили," - уточнил сотрудник колл-центра.

В пресс-службе Райффайзенбанка факт технического сбоя подтвердили. "У нас временный технический сбой в работе систем, в кратчайшие сроки все будет восстановлено", - уточнили в пресс-службе банка.

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