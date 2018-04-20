Рубль днем снижался к доллару и евро, отыгрывая рост покупок валюты Минфином

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Рубль днем торговался в ощутимом минусе против основных резервных валют, отыгрывая возросшие покупки валюты Минфином для пополнения резервов, отмечают трейдеры.

Дорогая нефть при этом не помогает рублю расти, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.12 мск рос на 0,49 рубля - до 61,38 рубля, курс евро - на 0,36 рубля и равнялся 75,55 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОКУПОК МИНФИНА

Российская валюта в пятницу днем торговалась в ощутимом минусе против доллара и евро. Рубль остается под давлением внешних и внутренних факторов. Эксперты указывают на снижение поступления в страну валюты из-за сокращения экспорта алюминия "Русалом".

Кроме того, ЦБ продолжил покупать валюту для Минфина повышенными темпами после 6-дневного "простоя" из-за возросшей волатильности на рынке. За два дня текущей недели куплено валюты уже на 12 миллиардов рублей сверх планов на апрель-май, которые были нарушены скачком волатильности на прошлой неделе.

При этом стоимость нефти почти по 74 доллара за баррель сорта Brent не может компенсировать давления на рубль.

Поддержка черному золоту пришла от новостей основных производителей нефти. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с начала его действия - с 1 января 2017 года - в среднем выполняют условия венской сделки на 113%, сообщил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

Министр энергетики ОАЭ, президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи надеется, что до конца 2018 года будет представлено бессрочное соглашение о сотрудничестве стран ОПЕК+.

В итоге доллар и евро днем повышались к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена черного золота при этом колеблется выше уровня 4,5 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Стабилизация рубля позволила Минфину возобновить покупки валюты после шестидневного перерыва, и даже ускоренными темпами, констатировал Кошелев из Росбанка.

"Мы полагаем, что текущий момент является удачным для продолжения интервенций, так как помимо затишья на информационном поле поддержку оказывает приближающийся налоговый период. В случае дальнейшего ослабления напряженности в геополитике рубль может в ближайшей перспективе стабилизироваться в комфортном при текущих цена на нефть диапазоне 60-60,5 к доллару", - оценил он.

При отсутствии новых обострений и опасений инвесторов, в конъюнктуре валютного рынка верх будут одерживать привычные факторы - нефтяные цены, соотношение процентных ставок по рублёвым и долларовым активам, объёмы экспорта и импорта, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

"С этих позиций нынешний курс рубля выглядит заниженным. И даже Трамп недавно упрекнул Россию в его искусственном занижении, которого, конечно не было. Процентные ставки по рублёвым облигациям высоки, что привлекает иностранных инвесторов к покупкам рублей, если нет опасности запрета на такие вложения. При таких условиях и при существующих ценах на нефть в районе 73 долларов за баррель и даже в случае их возможного уменьшения к 70 долларам и ниже, курс доллара был бы адекватен уровням 59-61 рубль", - оценил он.