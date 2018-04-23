"Росгосстрах" хочет, чтобы "РГС жизнь" прекратила работать под его товарным знаком

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от "Росгосстрах жизни" ("РГС жизнь"), чтобы та прекратила работать под товарным знаком "Росгосстрах", пишет в понедельник газета "Ведомости".

"РГС жизнь" не вошла в сделку с банком "ФК Открытие" и в отличие от "Росгосстраха" не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Данил Хачатуров, который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с "ФК Открытие" продал "РГС жизнь" Алхасу Сангулии. У компаний стали разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком - "Росгосстрах", напоминает издание.

"Росгосстрах" беспокоит, что на рынке работают две не связанные друг с другом компании со схожими названиями, это вводит клиентов в заблуждение, рассказывает представитель "Росгосстраха": товарный знак принадлежит страховой компании, использование бренда другими организациями страховщик держит в поле зрения. Ту же позицию высказал и представитель акционера - банка "ФК Открытие", пишет издание.

Представитель "Росгосстраха" полагает, что вопрос работы двух разных компаний со схожим названием беспокоит и ЦБ, но его представитель запрос газеты оставил без ответа.

"РГС жизнь" использует товарный знак на основании действующего лицензионного соглашения, заявил представитель страховщика жизни, а на вопросы по существу отвечать отказался. Лицензию на использование товарного знака в течение семи лет "РГС жизнь" получила от "Росгосстраха" 3 августа 2017 года. При этом источники издания заявляют, что товарный знак достался "РГС жизни" на нерыночных условиях. Представитель "РГС жизни" не стал это комментировать.

"Росгосстрах" еще в феврале продавал клиентам полисы "РГС жизни", но теперь не сотрудничает с этой компанией, говорит представитель "Росгосстраха". Прекратили продавать полисы "РГС жизни" и "РГС банк", банк "Открытие", Бинбанк, пишет газета. Представители банков и "Росгосстраха" не говорят, почему прекратили продавать полисы "РГС жизни". А ее представитель сказал, что с перечисленными банками действует партнерский договор, а операционную деятельность этих банков компания не комментирует, пишет газета.