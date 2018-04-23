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Чистая прибыль банка UBS в I квартале выросла на 15%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG по итогам первого квартала 2018 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,516 миллиарда швейцарских франков (около 1,56 миллиарда долларов), говорится в отчете банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 франка (0,4 доллара) против 0,33 франка (0,34 доллара) годом ранее. Операционная прибыль UBS выросла на 2,2%, до 7,698 миллиарда франков (около 7,9 миллиарда долларов).

Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 1,38 миллиарда франков (1,41 миллиарда долларов).

"У нас был отличный старт в 2018 году", - приводятся в релизе слова главы UBS Серджо Эрмотти (Sergio Ermotti).

Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.

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