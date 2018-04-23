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Банки Латвии прекратили работу с попавшими под санкции россиянами‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Новые санкции США, которые были введены в отношении российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии, сообщает Bloomberg.

С середины февраля текущего года вклады в банках Латвии уменьшились примерно на 2,5 млрд евро.

Как отмечает агентство, латвийская банковская система ранее пошатнулась из-за прошедших скандалов с отмыванием денежных средств в стране.

Латвийский регулятор отмечает, что новые антироссийские международные санкции побудили банки Латвии прекратить все отношения с попавшими под санкции представителями бизнеса из РФ и рядом российских компаний.  "Из числа упомянутых в списке было несколько", – сообщил агентству глава Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп "изгнал" 60 дипломатов российского посольства из страны.

При этом он не стал называть конкретные имена, отметив, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в американском списке.

 

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