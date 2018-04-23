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ВЭБ до конца года присоединит "Глобэкс" к Связь-банку и продаст его


Компании / Финансы / Банки

ГОРКИ, 23 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Внешэкономбанка в понедельник одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации - "Глобэкса" и Связь-банка, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков. По его словам, объединение произойдет на базе Связь-банка, его планируется завершить в текущем году.

"Был рассмотрен ряд вопросов. Из вопросов было, как мы несколько раз говорили, трансформация банков "Глобэкс" и Связь-банк путем объединения... Набсовет принял положительное решение, в соответствии с которым начинается процесс объединения", - сказал Горьков по итогам заседания наблюдательного совета.

"Мы видим, что нам процесс объединения дает возможность оптимизации затрат 2,8-3 миллиарда рублей", - добавил глава ВЭБа, подчеркнув, что для госкорпорации это очень важное решение.

Он отметил, что Внешэкономбанк по-прежнему не хочет видеть в своей структуре коммерческие банки, планирует не позднее 2020 года продать объединенный Связь-банк. По его словам, наблюдательный совет ВЭБа в понедельник одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации - "Глобэкса" и Связь-банка, объединение планируется произвести в текущем году на базе Связь-банка.

"Мы, конечно же, подтверждаем нашу позицию по стратегии, что мы не хотим увидеть коммерческие банки в будущей нашей структуре", - сказал Горьков по итогам заседания набсовета.

Он пояснил, что на данном этапе решение об объединении в интересах государства и ВЭБа, поскольку сейчас такие банки продавать не время.

Отвечая на вопрос, когда планируется продать объединенный банк, Горьков сказал: "Мы поставили срок - 2020 год - для того, чтобы иметь какой-то для себя лимит. Потому что не задача института развития управлять коммерческими банками. Так сложилось, они сейчас в нормализованном состоянии находятся. Рынок нам не позволяет продать, а объединение нам дает приличный эффект, считаем, что этим надо воспользоваться".

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