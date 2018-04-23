Чистая прибыль ИК "Ренессанс Капитал" по МСФО в 2017 г выросла на 43%

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ИК "Ренессанс Капитал" по МСФО за 2017 год выросла на 43% - до 15,6 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль от основного бизнеса составила 15,6 миллиона долларов США с ростом на 43% к показателям 2016 года. Операционный доход вырос на 8% и составил 145 миллионов долларов США", - сообщает компания.

Рост операционного дохода на 8% компания объясняет увеличением активности на ключевых рынках ее присутствия.

"Главным образом, рост операционных доходов обеспечен высокими показателями направления по работе с производными инструментами — выручка подразделения за отчетный период увеличилась более чем в два раза. Существенный вклад в рост выручки компании также внесли направления по работе с долговыми инструментами, валютами и сырьевыми товарами (FICC) (рост выручки на 78% к 2016 году), обыкновенными акциями (рост на 21%) и инвестиционно-банковского обслуживания (рост на 43% к 2016 году), где основным фактором роста стала работа на рынках долгового капитала", - говорится в релизе.

Операционные расходы "Ренессанс Капитала" составили 121,7 миллиона долларов, увеличившись на 8% вследствие увеличения инвестиций в команду и привлечения новых специалистов в связи с растущими масштабами клиентской работы и открывающимися на рынках возможностями.

"Коэффициент отношения капитала к активам остается на хорошем уровне в 15%. Общий объем активов и капитала на 31 декабря 2017 года составил 3,26 миллиона и 486 миллионов долларов США соответственно", - говорится в сообщении.

ИК "Ренессанс Капитал" – одна из ведущих инвестиционных компаний РФ, специализирующаяся на пограничных и развивающихся регионах мира и обеспечивающая доступ к 50 рынкам, в том числе в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Европе, Турции, Азии и Греции.