Прибыль группы LSE за I квартал выросла на 13%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSE), являющаяся оператором Лондонской фондовой биржи, по итогам первого квартала 2018 года нарастила валовую прибыль на 13% в годовом выражении - до 464 миллионов фунтов стерлингов (около 649,9 миллиона долларов), сообщается в отчетности группы.

Выручка LSE увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 470 миллиона фунтов стерлингов (658,4 миллиона долларов).

LSE Group также подтвердила, что с 1 августа главным исполнительным директором группы станет Дэвид Швиммер (David Schwimmer) из американского банка Goldman Sachs. После отставки главы LSE Ксавье Роле (Xavier Rolet) в ноябре 2017 года ее временно возглавлял финансовый директор Дэвид Уоррен (David Warren), который теперь вернется к своим прежним обязанностям.

London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана.