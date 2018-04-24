Сбербанк: ГЧП пока не может похвастаться большими успехами в России

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Инструмент государственно-частного партнерства (ГЧП) в России пока не смог полноценно реализоваться, для его развития профильные ведомства должны разработать стандарты, считает старший управляющий директор, глава управления по работе с клиентами регионального государственного сектора Сбербанка Михаил Чачин.

"С точки зрения процессов кое-что удалось, как минимум слово "ГЧП" стало модным и узнаваемым. А вот с точки зрения фактических результатов – не так много успехов, пока в стране работает несколько десятков крупных проектов. Но как система, инструмент ГЧП пока полноценно не работает", - заявил он в интервью агентству "Прайм".

Чачин отметил, что появление стандартов могло бы способствовать быстрому развитию отрасли и построению в ней конкурентной среды. "От министерств требуется нормативная поддержка. Мировая практика показывает, что все страны проходили этот эволюционный путь. И все страны, проходя этот путь, шли к одной вещи - к стандартизации, то есть к продукту с определенной развесовкой рисков, которая будет правильной для всех – для проверяющих, для публичной стороны, для инвесторов", - указал представитель Сбербанка.

"Мы видим серьезное желание продвинуться в эту сторону. Но для того, чтобы это стало рабочим инструментом, надо еще немного поработать", - уверен он.

Сдерживающие факторы

Старший управляющий директор Сбербанка считает, что есть множество причин, почему желание не перерастает в действие. Главным сдерживающим фактором он назвал страх.

"Главный сдерживающий фактор – страх, страх перед новым, неизведанным и непонятным, и страх быть наказанным. Я сейчас говорю, в первую очередь, о публичной стороне. Они боятся непрофессиональных проверок, поэтому у них стратегия: "лучше ничего не делать, зато не накажут". Этот страх смогут снять только те министерства, которые имеют полномочия давать комментарии, разъяснения и разрабатывать стандарты", - заметил Чачин.

По его мнению, второй причиной являются сложности с привлечением частных инвесторов в проекты ГЧП из-за непонятных перспектив в плане дохода. "На рынке не много профессионалов. А у тех, кто есть, денег не хватает, потому что у них уже есть проекты, и их нужно доводить "до ума". Следовательно, нужно приводить новых людей, но как их привести, если не всем очевидно получение дохода", - сказал представитель крупнейшего российского банка.

Наконец, не последнюю роль в торможении развития проектов ГЧП в России играет разный уровень заинтересованности профильных ведомств, считает он. "Самая заинтересованная и продвинутая пока отрасль – это Минстрой, а именно ЖКХ, где, возможно, самая сложная ситуация с основными фондами и инфраструктурой. Минстрой этим активно занимается. Как следствие, по этому направлению самые большие усилия и в количестве проектов, и в суммах со всех сторон – и инвесторов, и банков-кредиторов", - отметил Чачин.

Что уже сделано?

В России в настоящий момент количество объявленных концессий и ГЧП уже приближается к трем тысячам, однако, по словам Чачина, объем основных вложений превышает возможности получить прибыль.

"Сейчас объем основных вложений сильно превышает практически везде возможности рыночным способом получить прибыль и хотя бы погасить вложения инвесторов. Например, школа на тысячу человек стоит, в среднем, три миллиарда рублей. Доход от инвестиций минимален. Что нужно придумать, чтобы инвестор вложился? Тут нужны способы, как ему помочь в такой ситуации – это и могут быть капитальные гранты и гарантия платежей. Смысл ГЧП как раз и есть в поиске адекватных сочетаний", - указал он.

Одновременно, отрасль становится узкопрофессиональной. "Если говорить о банках, то есть те, кто работает с крупными федеральными проектами, они в основном работают с федеральными концессиями, строят крупные мосты и дороги. Есть группа банков, которые не определились и работают на всех уровнях. Для Сбербанка приоритет – это регионы, наша стратегия логически вытекает из наших особенностей как банка - мы везде присутствуем, знаем бизнес и власть в регионах", - отметил Чачин.

Старший управляющий директор Сбербанка подчеркнул, что приоритетными для банка остаются региональные проекты, всего же в этом году банк запланировал реализовать около 40 проектов ГЧП.

"Ключевая отрасль для нас – это ЖКХ, это 80% проблем в стране. Поэтому туда и надо направлять свои ресурсы. Пока мы сосредоточены на шести отраслях – теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, "Городской среде", переработке твердых бытовых отходов, образовании (школы и детские сады), гериатрии (дома престарелых). Это то, что закроет огромное количество проблем. Если мы продвинемся здесь, разработав какие-то инструменты и подготовив стандарты, то изменения будут не просто видны, а очень сильно видны", - заключил Чачин.