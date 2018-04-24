КОБРам еще дадут шанс проявить себя

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Эксперимент ЦБ с облигациями идет с переменным успехом: сегодня были размещены купонные облигации Банка России (КОБР) всего на 26,84 миллиарда рублей из предложенного объема в 584,942 миллиарда рублей. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Низкий спрос на инструмент связан с тем, что он оказывается менее эффективным по сравнению с размещением средств на депозитах Банка России, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Сказалась также и общая конъюнктура: ЦБ вышел с предложением после курсового шока на рынке. Однако, несмотря на падающий интерес, инструмент важен для рынка: он регулирует банковскую ликвидность, а также снижает нагрузку на основные операции ЦБ - еженедельные депозитные аукционы.

В мае спрос на КОБР может вырасти, если ЦБ предложит более выгодные условия, считают эксперт.

Депозиты выгоднее

Во вторник ЦБ провел аукцион по доразмещению КОБР 8 серии, размещение этого выпуска началось на прошлой неделе, когда общий объем предложения равнялся 700 миллиардам рублей, при этом продано было всего на 115 миллиардов рублей, напоминает старший аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. "Сегодня спрос тоже остался низким. Ситуация на рынке далека от нормальной, поэтому банки пока не хотят надолго "запирать" средства, да и депозиты ЦБ, привлекаемые в ходе аукционов, пока предлагают большую доходность", - замечает она.

Последние два аукциона, сегодняшний и прошедший 17 апреля, не вызвали большого интереса у участников из-за возросшей неопределенности - аукционы проходили после курсового шока, говорят аналитики Райффайзенбанка. Дополнительным фактором могут являться планы ЦБ начать размещение КОБР с возможностью получить премию к ключевой ставке, уточняют они, напоминая, что сейчас ЦБ размещает облигации по цене не ниже номинала.

Низкий спрос на КОБР связан с тем, что этот инструмент по уровню ставок не представляет преимуществ по сравнению с размещением средств на депозиты в ЦБ, объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Номинально ставка по КОБР на 0,2-0,3 процентного пункта выше, чем ставка на недельных депозитных аукционах ЦБ. "Но с учетом возможности еженедельного реинвестирования процентного дохода, эффективная доходность недельных депозитов оказывается выше на те же 0,2-0,3 п.п. по сравнению с эффективной доходностью КОБР срочностью 3 месяца", - уточняет аналитик.

Не главный, но важный

Говорить о том, что КОБР совсем не нужны рынку, неверно, в условиях структурного профицита ликвидности спрос на КОБР есть, замечает Монастыршин. За последние 3 месяца банки увеличили вложения в КОБР с 300 миллиардов до 1 триллиона рублей, а объем размещенных средств на депозитах в ЦБ вырос менее существенно – с 2,5 до 2,9 триллиона рублей, уточняет он.

ЦБ вряд ли уйдет от КОБР, так как это полезный инструмент для стерилизации краткосрочных избытков ликвидности, замечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Зачем из-за одного аукциона, на котором не было энтузиазма, отказываться от инструмента?", - говорит он. По его мнению, спрос на КОБР вскоре прекратит снижение.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, привлекательность купонных облигаций будет повышена за счет предполагаемой премии к ключевой ставке: помимо купона, равного текущей ключевой ставке, при погашении банки смогут получить и прирост стоимости бонда. "Кстати говоря, на эту меру ЦБ пошел в том числе из-за ожиданий расширения профицита ликвидности в этом году", - уточняют они.

Цель КОБР – управление риском колебания ставок, то есть ставки денежного рынка должны быть на уровне, близком к уровню ключевой ставки, в частности, через этот инструмент амортизируется избыточная ликвидность на рынке, напоминает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

В последние месяцы структурный профицит ликвидности, не учитывающий задолженность кредитных организаций перед ЦБ, на рынке растет, является существенным и составляет порядка 4 триллионов рублей, говорит она, замечая, что в феврале он был менее 3 триллионов рублей. "Задача ЦБ – приблизить ставку по МБК к ключевой, в последнее же время на фоне отмеченных данных позиций по ликвидности ставка МБК находится ниже", - замечает Артемьева.

Уже в мае ЦБ намерен предложить новый выпуск КОБР, условия по которому станут более привлекательными для банков: будет смягчение ограничений по цене, возможность приобрести КОБР на аукционе с премией к ключевой ставке, что в свою очередь может подогреть интерес к данном инструменту, заключает она.