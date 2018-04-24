Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 30,1 млрд руб

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 25 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 миллиарда рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 18 апреля, разместил ОФЗ двух серий на 13 миллиардов рублей при лимите в 20 миллиардов рублей.