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ЦБ планирует запретить неквалифицированным инвесторам покупать суборды банков


Компании / Финансы

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Банк России планирует запретить неквалифицированным инвесторам покупать субординированные облигации банков, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Одна история - это неучет в капитале банков, другая - запрет неквалифицированным инвесторам приобретать субординированные инструменты банков", - сказал он журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2018".

По его словам, должно быть два нормативных акта, один от банковского надзора, второй, который подготовят коллеги из службы по защите прав потребителей.

"Если мы запретим для неквалифицированных инвесторов (покупку субордов - ред.), то депозитарий просто не проведет учетную операцию, депозитарий откажет в регистрации сделки", - сказал он.

Банк России не поддерживает продажу субординированных облигаций розничным инвесторам, ранее заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Зачастую, по его словам, оценить риски, которые вытекают из субординированного долга, розничный инвестор не в состоянии.

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