Чистая прибыль Lloyds Banking Group в I квартале выросла на 29%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших британских банковских групп - Lloyds Banking Group - в первом квартале 2018 года увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,147 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов), следует из отчетности организации.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль банка по итогам трех месяцев составила 1,5 пенса против 1,1 пенса годом ранее. Чистый процентный доход финансовой организации вырос на 8% - до 3,171 миллиарда фунтов стерлингов (4,4 миллиарда долларов).

"В первые три месяца 2018 года мы снова продемонстрировали высокие финансовые показатели, увеличив прибыль и выручку", - приводятся в отчете слова главы Lloyd's Антонио Хорта-Осорио (Antonio Horta-Osorio). Он напомнил, что банк в марте запустил программу обратного выкупа акций на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов.

В пресс-релизе отмечается, что экономика Великобритании по-прежнему демонстрирует устойчивое развитие с низким уровнем безработицы и продолжающимся ростом ВВП. Lloyds ожидает, что в текущем году темпы развития экономики сохранятся.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает физическим и юридическим лицам банковские услуги, услуги страхования и управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.