Власти РФ проводят расчеты на необходимость докапитализации Промсвязьбанка

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Власти РФ проводят расчёты, понадобится ли докапитализация Промсвязьбанку для поддержки компаний, попавших под санкции США, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что компании, попавшие под новые санкции США, запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Ликвидность им может предоставить Промсвязьбанк. По словам Силуанова, помощь этим компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.

"Мы проводим расчёты, мы смотрим на структуру того, что надо, проверяем обоснованность и уже после этого всего будем понимать, потребуется или нет", - ответил Моисеев на вопрос, будет ли проводиться докапитализация Промсвязьбанка для поддержки санкционных компаний.

"Любой банк - чем больше капитал, тем лучше. Но в данной ситуации необходимость проверяем, изучаем", - пояснил он.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.