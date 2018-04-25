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Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО в 2017 г выросла вдвое


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2017 год выросла вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.

"Чистая прибыль банка за 2017 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составила 4,2 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года в два раза. Размер активов банка увеличился до 496,3 миллиарда рублей по сравнению с 382,2 миллиарда рублей на конец 2016 года", - говорится в сообщении.

Капитал банка по итогам года составил 76,8 миллиарда рублей против 63,3 миллиарда рублей на конец предыдущего года. Чистые процентные доходы выросли за год на 26%, до 18,4 миллиарда рублей, а чистые комиссионные доходы остались на уровне 6,2 миллиарда рублей. Рентабельность активов банка выросла более чем в 1,5 раза.

Банка "Уралсиб" предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. 

По данным БИР-Аналитик, по величине активов на 1 марта банк занимает 21 место в банковской системе РФ.

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