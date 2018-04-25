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ЦБ: Экс-руководство Темпбанка не передало оригиналы договоров на более чем 11 млрд руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Бывшее руководство Темпбанка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму более 11 миллиардов рублей, сообщает Банк России в среду.

ЦБ отозвал у Темпбанка лицензию на осуществление банковских операций со 2 октября. Решение об отзыве было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, также отмечал регулятор.

"Временная администрация по управлению ПАО МАБ "Темпбанк"... с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Бывшее руководство ПАО МАБ "Темпбанк" не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров, договоров залога и поручительства на сумму свыше 11 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, временная администрация выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов путем кредитования заемщиков и перевода обязательств на лиц, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также заключения договора уступки прав требования с организацией, не ведущей реальной хозяйственной деятельности, без передачи компанией оригиналов уступленных кредитных договоров.

Временная администрация оценивает активы банка в 2,3 миллиарда рублей, а обязательства — в 13,5 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляет 11,2 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 16 ноября признал Темпбанк банкротом. Банк России направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка, в Генпрокуратуру, МВД и СКР для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

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