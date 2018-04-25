Минфин разместил ОФЗ двух серий на 30,1 млрд руб при спросе в 98,9 млрд руб

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30,1 миллиарда рублей при совокупном спросе в 98,9 миллиарда рублей, следует из материалов министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,7725% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,09% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,8273% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,08% годовых. Спрос — 49,022 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,46% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 96.5721% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,93% годовых. Спрос — 49,88 миллиарда рублей.