Чистая прибыль PayPal в I квартале выросла на 33%

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль платежной системы PayPal за первый квартал 2018 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 511 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,42 доллара против 0,32 доллара за аналогичный период 2017 года. Операционная прибыль выросла на 24%, до 534 миллионов долларов, выручка - также на 24% - до 3,685 миллиарда долларов.

В первом квартале PayPal зарегистрировала 8,1 миллиона активных счетов клиентов, увеличив их общее число до 237 миллионов. Число проведенных транзакций составило 2,2 миллиарда, что на 25% больше в годовом выражении. Общий объем платежей составил 132 миллиарда долларов, что на 32% больше показателя за январь-март 2017 года.

"После высоких показателей 2017 года, мы начали 2018 год, сохранив темпы роста. По мере того, как развитие цифровой экономики ускоряется, мы рады предоставлять новые возможности для лучшего обслуживания наших клиентов", - приводятся в сообщении слова главы PayPal Дэна Шульмана (Dan Schulman).

По итогам 2018 года PayPal ожидает выручку в диапазоне 15,2-15,4 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию прогнозируется в диапазоне 1,73-1,76 доллара. При этом во втором квартале выручка ожидается на уровне 3,78-3,83 миллиарда долларов, разводненная прибыль - в 0,41-0,43 доллара.

Платежная система PayPal, основанная в 1998 году, позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal работает более чем на 200 мировых рынках и принимает к расчетам более 100 валют.