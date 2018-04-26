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Чистый убыток Barclays в I кв составил $1 млрд против прибыли годом ранее


Финансы / Банки

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток британского банковского гиганта Barclays за первый квартал 2018 года составил 764 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,066 миллиарда долларов) против прибыли в 190 миллионов фунтов (265 миллионов долларов) годом ранее, говорится в отчетности банка.

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовый убыток в отчетный период составил 4,2 пенса (0,058 доллара) против прибыли в 1,3 пенса (0,018 доллара) годом ранее. Операционная прибыль Barclays в отчетном периоде снизилась на 4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, до 5,07 миллиарда фунтов стерлингов (7,07 миллиарда долларов).

Barclays отмечает, что убыток был связан с дополнительными затратами на урегулирование претензий от министерства юстиции США на общую сумму в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Минюст США обвиняет банк в мошенничестве при продаже ценных бумаг с ипотечным покрытием накануне финансового кризиса в 2008 году.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.

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