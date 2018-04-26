FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Черный список" ЦБ РФ насчитывает почти 6,4 тыс участников финансового рынка


Финансы

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В едином "черном" списке Банка России по состоянию на 23 апреля находилось 6,392 тысячи участников финансового рынка, рассказала журналистам глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.

"В базе находится сейчас 6392 человека. База теперь единая - кредитные и некредитные финансовые организации", - сообщила она.

Банк России ужесточил и унифицировал требования к деловой репутации участников финансового рынка, соответствующий закон 281-ФЗ вступил в силу 28 января. Перечень критериев оценки деловой репутации пополнился новыми пунктами и стал единым для всех участников финансового рынка, перечисленных в документе. До этого требования к деловой репутации для каждого участника рынка были разные.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ