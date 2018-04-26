Бинбанк планирует в 2018 г выйти на прибыль по МСФО

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год, согласно которому банк планирует в 2018 году выйти на прибыль по МСФО, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования.

Бинбанк также продолжит активно развивать направления бизнеса, приносящие комиссионный доход. В том числе карточные транзакции, развитие электронной коммерции, предоставление гарантий крупным предприятиям и представителям МСБ. Общий объем гарантий, которые банк планирует выдать в 2018 году своим клиентам, должен превысить 70 миллиардов рублей.

Бинбанк ожидает роста корпоративного кредитного портфеля в 2018 году более чем на 60%, розничного - более 40%, сообщает банк. "Бизнес-план предполагает, что рост корпоративного кредитного портфеля Бинбанка в 2018 году превысит 60%, а розничный кредитный портфель увеличится более чем на 40% по сравнению с показателями на начало года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Бинбанк будет наращивать кредитный портфель по всем ключевым направлениям, предоставляя финансирование крупным высококлассным заемщикам из ключевых секторов экономики, малому и среднему бизнесу, частным клиентам. В розничном сегменте банк планирует активно развивать ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов, также в объединенный банк войдут хорошие активы "Рост банка" и банка "Траст", которые ранее были их "дочками". На базе же "Траста", как было объявлено в апреле, будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций.