ЦБ разместил в марте в "Рост банке" и "Трасте" депозиты на сумму свыше 1 трлн руб

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ в марте разместил в санируемых им "Рост банке" и "Трасте" депозиты на сумму 1,152 триллиона рублей, следует из отчетности кредитных организаций на сайте регулятора.

В "Рост банке" были размещены депозиты на срок от 181 дня до 1 года на сумму 779,7 миллиарда рублей, в банке "Траст" - на 372 миллиарда рублей на тот же срок. При этом в "Рост банке" привлеченные межбанковские кредиты сократились на 784,85 миллиарда рублей, а в "Трасте" - на 314,8 миллиарда рублей.

Вместе с тем, согласно отчетности банков, Бинбанк в марте сократил размещенные межбанковские кредиты на сумму 580,3 миллиарда рублей, а банк "ФК Открытие" - на 243,8 миллиарда рублей. При этом ЦБ изъял из Бинбанка депозиты на сумму 290 миллиардов рублей, а из банка "ФК Открытие" - на сумму 273 миллиарда рублей.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил РИА Новости, что фактически ЦБ заместил своими средствами выбывшие средства банков, которые ранее были для "Рост банка" и "Траста" материнскими.

ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра Бинбанка и "ФК Открытие" соответственно.