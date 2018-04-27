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Фрадков: Промсвязьбанк в марте вернул ЦБ 100 млрд руб ликвидности


Финансы / Банки

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Санируемый Промсвязьбанк PSBR в марте вернул Банку России 100 миллиардов рублей ликвидности, оставшуюся часть погасит в течение 2018 года, сообщил глава временной администрации банка Петр Фрадков.

"В режиме санации ЦБ предоставил достаточно большой объем средств — 330 миллиардов рублей. Мы, кстати, досрочно начинаем его погашать — в марте, например, уже выплатили 100 миллиардов рублей. Остальное погасим в течение 2018 года", - сказал Фрадков в интервью газете "Коммерсант".

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в начале апреля сообщал, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность Промсвязьбанку в объеме 330 миллиардов рублей. Из них 230 миллиардов рублей было выдано под ставку 0,5%. Остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. АСВ сейчас владеет более 99,9% акций Промсвязьбанка. Петр Фрадков заступил на должность главы временной администрации ПСБ 24 апреля.

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Санация Промсвязьбанка

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