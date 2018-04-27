Чистая прибыль Royal Bank of Scotland за I квартал выросла в 3 раза, до $1,1 млрд

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS), приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2018 года составила 792 миллиона фунтов стерлингов (около 1,1 миллиарда долларов) что почти в три раза больше по сравнению со значением в аналогичный период предыдущего года, сообщается в пресс-релизе банка.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 0,066 фунта (0,092 доллара) против прибыли в 0,022 фунта (0,031 доллара) в аналогичном периоде 2017 года. Чистый процентный доход составил 2,146 миллиарда фунтов (3 миллиарда долларов), что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Банк также сообщает о снижении операционных расходов на 18% год к году, до 2,011 миллиарда фунтов (2,8 миллиарда долларов).

"Сейчас 5,75 миллиона пользователей регулярно используют наше мобильное приложение, это на 21% выше, чем в первом квартале 2017 года, и на 5% больше по сравнению с четвертым кварталом 2017 года", - также отмечается в сообщении.

Royal Bank of Scotland был основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале.