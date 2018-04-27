Банки РФ в I квартале нарастили выдачу потребкредитов на 8,6%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале текущего года выдали более 3,5 миллионов потребительских кредитов, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В первом квартале самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Краснодарском крае (148,1 тысячи), Москве (133,1 тысячи), Башкортостане (130,8 тысячи), Московской области (123,5 тысячи единиц), Татарстане (116,6 тысячи) и Свердловской области (111,1 тысячи).

В свою очередь, наименьшее количество выданных в первом квартале 2018 года потребкредитов было зафиксировано в Тверской (32,8 тысячи), Ульяновской (33,6 тысячи), Ивановской (34,6 тысячи), Липецкой (34,7 тысячи), Ярославской (36 тысяч) и Тюменской (без ХМАО - Югры и ЯНАО) (36,2 тысячи) областях.

При этом самую серьезную положительную динамику роста количества выданных за указанный период потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Ульяновская (+21,5%) и Саратовская (+20,4%) области, Ставропольский край (+19,8%), Ханты-Мансийский АО - Югра (+18,1%), а также Пензенская (+17,7%) и Свердловская (+13,7%) области. В Москве количество выданных потребительских кредитов за год увеличилось на 9,8%.

В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение количества выданных потребкредитов, в том числе в Санкт-Петербурге (-19,2%), Ленинградской (-12%) и Новосибирской (-1,8%) областях.

"На фоне некоторой стабилизации экономической ситуации банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые стали активнее пользоваться кредитными ресурсами. Также необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования", - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.