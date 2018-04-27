Санируемый банк "Пересвет" в 2017 г снизил убыток по МСФО на 37%

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Санируемый банк "Пересвет" по итогам 2017 года снизил убыток по МСФО на 37%, до 36,9 миллиарда рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы снизились на 4%, до 6,4 миллиарда рублей. Активы по состоянию на конец 2017 года составили 102,4 миллиарда рублей против 107,7 миллиарда рублей на конец 2016 года (снижение на 5%). Обязательства составили 105,99 миллиарда рублей против 143,77 миллиарда рублей годом ранее (снижение на 26%).

Банк России в октябре 2016 года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле 2017 года объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.