Чистый убыток ВЭБа по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

"Досоздание резервов в рамках трансформации старого кредитного портфеля стало основной причиной убытка за 2017 год в размере 287,7 миллиарда рублей по сравнению с величиной убытка 2016 года в 111,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Расходы на создание резервов составили по итогам 2017 года 250 миллиардов рублей, уменьшившись более чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Активы ВЭБа уменьшились в 2017 году на 5,5%, до 3,38 триллиона рублей, обязательства - на 1,2%, до 2,98 триллиона рублей.

Кредитный портфель за вычетом резервов снизился на 6,3%, до 1,8 триллиона рублей. Объем выданных ВЭБом за 2017 год кредитов составил 189 миллиардов рублей. "Это не только предоставление финансирования по ранее заключенным соглашениям, но и запуск новых проектов в таких отраслях, как авиастроение, инфраструктура, поддержка экспорта и высокотехнологические производства", - говорится в сообщении.

Капитал госкорпорации на конец 2017 года составил 395,7 миллиарда рублей. По состоянию на 31 марта коэффициент достаточности капитала Внешэкономбанка достиг уровня 13,1%.

ВЭБ выйдет на чистую прибыль уже в 2018 году, заявлял в конце января глава госкорпорации Сергей Горьков.